Lesmo: tentato furto in una casa tra via Messa e via Stelvio

Tentato furto a Lesmo martedì pomeriggio 1° novembre verso le 18.15 tra via Stelvio e via Messa. Solo la prontezza dei proprietari di casa tra le mura domestiche hanno fatto scappare quattro malviventi. A raccontare l’episodio, che ha visto protagonista una coppia di 40enni è stata la moglie dando alcuni particolari dell’accaduto sulle diverse pagine Facebook.

Lesmo: tentato furto e il racconto delle vittime

“I ladri han tentato di entrare in casa con noi dentro ho spostato la tenda per vedere che cavolo erano sti rumori di raspare alla finestra e mi sono trovata sti due davanti che stavano con un cacciavite tentando di bucare la finestra per poi aprire Un terzo poi era alla porta e stava per entrare da lì Il quarto in macchina era nel parcheggio sotto che li aspettava Macchina scura forse Ford Mondeo, parlava bene italiano perché la mia vicina gli ha parlato perché era davanti al parcheggio dove aveva messo l’auto lei. Uno sembrava piccolo e pelato avevano delle bandane in faccia cappellino nero e vestiti di scuro tipo piumino” ha raccontato la donna.

Lesmo: tentato furto e altri due colpi messi a segno a Biassono

La coppia ha allertato le forze dell’ordine e a quanto pare la banda aveva già rubato in altre due case a Biassono con lo stesso modus operandi e con la stessa automobile.