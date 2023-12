Lesmo: tenta il colpo al supermercato, scappa per l’allarme

Anche l’Iperal di Lesmo è stato “battezzato” dai ladri, anche se, per fortuna, sembra che non abbiano portato via nulla. L’allarme è stato dato verso le ore 23 di martedì 26 dicembre dalla vigilanza attivata sul punto vendita del supermercato. In pratica i vigilantes attraverso le telecamere sparse su tutta l’area del centro commerciale vedevano che un soggetto era riuscito ad entrare nel supermercato di via Guglielmo Marconi dall’ingresso del magazzino forzando la porta antincendio posta sul retro dell’edificio.

Lesmo: un ladro e scatta l’allarme

Dalle immagini il malvivente sembrava muoversi con una certa sicurezza e si dirigeva direttamente negli uffici della direzione dove è stata installata la cassaforte. Cassaforte che però, essendo probabilmente sprovvisto degli “arnesi del mestiere” sembra non abbia considerato. Però per continuare a muoversi con sicurezza all’interno dell’area non ha mancato di strappare la centralina dell’allarme che era ben fissata ad una parete. Subito dopo il ladro, rendendosi conto che la sua presenza non poteva non essere segnalata ha preferito abbandonare l'”impresa” e sparire dalle telecamere che comunque continuavano a riprendere i suoi movimenti.

Lesmo: un ladro e la vigilanza sul posto

Nel frattempo una pattuglia di vigilantes si portava rapidamente sul luogo dell’allarme e dopo aver costatato che in effetti la porta antincendio sul retro dell’edificio era stata forzata hanno effettuato un sopralluogo all’interno per accertarsi che ormai il pericolo era stato superato. Dopodiché hanno parcheggiato la loro auto nel parcheggio dell’ingresso principale in attesa che arrivasse un responsabile del supermercato.

Direttrice che è arrivata poco dopo e che ha dovuto subito fare i conti dei danni materiali patiti, fortunatamente coperti da assicurazione.