Lesmo, Saporetti nominata commissario del Comune dopo le dimissioni del consiglio

Il prefetto di Monza Patrizia Palmisani ha nominato commissario del Comune di Lesmo ossia la dottoressa Lea Saporetti, viceprefetto aggiunto in servizio presso lo stesso ente dopo l’uscita di scena del sindaco Francesco Montorio (comunicata nell’ultimo consiglio comunale di venerdì 16 febbraio). La decisione è arrivata dopo che sabato 17 febbraio è stata avviata la procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale di Lesmo, a seguito delle dimissioni contestuali, formalizzate nella serata di venerdì 16 febbraio, della metà più uno dei consiglieri.

Lesmo, Saporetti e l’amministrazione provvisoria

“Nelle more della definizione della procedura con l’adozione del decreto di scioglimento, il Prefetto ha rilevato la sussistenza dei presupposti per procedere tempestivamente alla sospensione del Consiglio” ha fatto sapere la stessa Prefettura . Ora Saporetto dovrà condurre l’amministrazione provvisoria del municipio fino alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno.