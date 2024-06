Lesmo: ragni colorati e fantasia, è lo Yarn Bombing della Lega Filo d’Oro

Un’esplosione di colori per celebrare la Giornata Internazionale della sordocecità del 27 giugno. È lo “Yarn bombing”, una iniziativa globale di DBY International cui ha aderito la Lega del Filo d’Oro e che ha coinvolto tutte le città in cui è presente una sede: Lesmo compresa. In azione i gruppi Tammplegnagg e Yarn Bombing Barzanò.

Lesmo: ragni colorati e fantasia, i vandali

L’allestimento ha resistito anche all’attacco di vandali che nei giorni scorsi ne hanno danneggiato una parte, all’altezza del centro del Filo d’Oro, senza però spegnere l’entusiasmo dei volontari che lo hanno prontamente ripristinato.

Lesmo: ragni colorati e fantasia, dove sono le opere dello Yarn Bombing

Ragni dalle gambe lunghe, meduse, giochi, ambientazioni sottomarine: manufatti di arte tattile realizzati con la collaborazione di persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Opere di filato che rivestono spazi pubblici, monumenti, parchi e oggetti simbolici di diverse città italiane.

A Lesmo sono state installate all’entrata del Comune, sulla cancellata dell’oratorio della Parrocchia di Santa Maria Assunta e su tutte le panchine e pensiline della fermata dei pullman lungo la Provinciale.