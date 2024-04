Lesmo piange Marzio Magni: ritrovato senza vita in casa, aveva 36 anni

Lesmo piange Marzio Magni venuto a mancare all’improvviso domenica mattina 7 aprile. Il 36enne, da poco residente ad Arcore, è stato trovato privo di vita in fondo alle scale di casa sua dai vicini ed ora sarà sottoposto all’autopsia per capire se la morte sia stata provocata da un malore o da una caduta accidentale mentre scendeva i gradini della rampa che conduceva all’orto. Un altro giovane lesmese se ne va così troppo presto lasciando un vuoto nella sua famiglia e tra i tanti amici che lo stimavano per la sua bontà d’animo.

Lesmo piange Marzio Magni per tutti Marzietto

Nella vita di tutti i giorni era un analista di laboratorio in un’azienda chimica di Vimodrone, dopo essersi laureato in biotecnologie. Una grande passione per la musica l’aveva portato spesso a suonare il basso in compagnia dei suoi amici, che lo chiamavano affettuosamente Marzietto. Ora di attendono gli esiti dell’autopsia e nei prossimi giorni verrà definita anche la data dei funerali del ragazzo dai riccioli biondi con un sorriso per tutti.