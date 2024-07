Lesmo piange la storica panettiera Enrica Perego

Lesmo perde una delle sue panettiere storiche. Domenica 30 giugno si è spenta Enrica Perego a 91 anni che fino al 2006 insieme ai fratelli ha gestito il panificio di via Morganti nel cuore del paese , diventando un riferimento per tanti clienti.

Originaria di Bernareggio si era trasferita con tutta la famiglia nel ’49 a Lesmo ed era sempre stata al fianco di papà Paolo e mamma Ida Vertemati in negozio. Prima di cinque fratelli (Filippo, Amalia, Bruno e Antonio) tutte le mattine si alzava presto a preparare i sacchi di pane che poi i fratelli andavano a consegnare ai diversi clienti del paese. Nel ’72 si era sposata col marito Domenico Mazzarrini (scomparso qualche anno fa) e qualche tempo dopo dalla loro unione è nata la figlia Ilaria.

Lesmo piange la storica panettiera, un riferimento per il paese

“Mia mamma è sempre stata tosta di carattere e si è sempre impegnata molto nel suo lavoro con tanta passione – ha raccontato Ilaria -. É andata in pensione nel 2006 e devo dire che sebbene abbia poi fatto la nonna con i nipoti i clienti in questi 18 anni le sono sicuramente mancati”. D’altronde tante volte si creano delle belle amicizie profonde tra chi vende e chi compra il pane con i commercianti di vicinato che sono rimasti aperti per oltre mezzo secolo.

I funerali si sono tenuti martedì mattina 2 luglio nella chiesa di Santa Maria Assunta, dove in molti si sono radunati per dare l’ultimo saluto a Perego alle esequie celebrate dal parroco don Mauro Viganò. “Non mi aspettavo così tante persone – ha proseguito la figlia – e ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno preso parte alla cerimonia e chi in questi giorni ci chiama o ci scrive per farci sentire la propria vicinanza”.

Solo qualche mese fa si era spenta anche Maria Villa per tutti Mariuccia del panificio Beretta altra storica e insostituibile figura del commercio locale, che come Perego, ha sfornato pane (in questo caso in via Manzoni ) per generazioni e generazioni di lesmesi. Due donne con un’attività in comune che le ha fatte entrare nel cuore di molti