Lesmo: l’ufficio postale riaprirà solo a metà settembre

L’ufficio postale di Lesmo rimarrà chiuso ancora un mese per i lavori di ristrutturazione. Lo sportello di via Manzoni resterà con la saracinesca abbassata almeno fino al 13 settembre secondo l’avviso appeso fuori dalla porta d’ingresso. Questa nuova comunicazione è un ulteriore proroga dei tempi dal momento che l’intervento di riqualificazione dei locali si sarebbe dovuto concludere entro la metà di agosto.

Lesmo: l’ufficio postale e la clientela si sposta ad Arcore

La clientela per il ritiro della pensione, i servizi finanziari e la corrispondenza in giacenza dovrà sempre fare riferimento all’ufficio postale di via Gilera ad Arcore e anche lo sportello bancomat di via Manzoni a Lesmo è temporaneamente sospeso.