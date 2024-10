Lesmo: l’ex sindaco Desiderati lascia il consiglio, al suo posto Bonfanti

Marco Desiderati si dimette dal consiglio comunale di Lesmo e al suo posto entra Federica Bonfanti, ma non è un addio. «Abbandono solo l’aula non certo la politica che è tornata ad appassionarmi – ha detto l’ex borgomastro ora più azzurro di Forza Italia che verde Carroccio -. La scelta è motivata dal fatto che dopo 21 anni di consiglio comunale credo che non si possa aggiungere altro alle mie competenze, anche se sono assolutamente disponibile a collaborare con il mio gruppo su temi, proposte e anche i progetti dell’amministrazione». Dopo aver cominciato la sua carriera in consiglio nel lontano ’93 con l’inizio del ventennio leghista in amministrazione di cui lui è stato prima vicesindaco ai tempi della giunta Malagò e poi sindaco dal 2002 al 2012, ora Desiderati fa un passo di lato. Anche perché se nel 2002 e nel 2007 ha vinto alle urne, nel 2022 e nel 2024 il suo gruppo non ha ottenuto abbastanza voti per riconquistare il Comune.

Lesmo: Desiderati lascia il consiglio «Non è un addio»

«Come avevo già annunciato non mi ricandiderò più sindaco – ha proseguito il consigliere di minoranza dimissionario -.A mio parere è opportuno dare la possibilità di fare esperienza a chi come Federica Bonfanti si è impegnata nella campagna elettorale, è una donna di cultura e con competenze. Potrà anche contare su Carlo Colombo che conosce molto bene la macchina amministrativa». In realtà la prima dei non eletti sarebbe stata l’ex assessore Paola Gregato che ha dovuto rinunciare alla nomina perché componente di una commissione regionale che la renderebbe incompatibile con il consiglio comunale. La scelta è quindi caduta sull’architetto 47enne Bonfanti. Il cambio della guardia sarà ufficializzato mercoledì sera 9 ottonre in consiglio comunale.