Lesmo: indagato ex candidato sindaco per il caso Asm Pavia

Ci sarebbe anche un lesmese tra i 16 indagati dell’inchiesta giudiziaria che vede coinvolta la società multiservizi Asm di Pavia. Si tratterebbe di Dario Francolino, imprenditore, candidato alle elezioni comunali 2022 con la lista Tutti per Zita e capo segreteria del presidente del consiglio regionale Federico Romani.

Lesmo: indagato Dario Francolino e gli arresti

Le indagini, eseguite dalla Guardia di Finanza di Pavia, coordinate dalla Procura pavese, avrebbero permesso sinora di accertare una “indebita percezione, da parte di alcuni indagati, di denaro pubblico, destinato a fini privati”, scrive il procuratore della Repubblica del Tribunale di Pavia, Fabio Napoleone, in una nota, nonché presunte “anomalie e irregolarità commesse nell’assegnazione di lavori e appalti, per conto dell’amministrazione, usando anche fondi provenienti dal Pnrr”.

Sono stati arrestati il presidente e il direttore generale dell’Asm di Pavia, Manuel Elleboro e Giuseppe Maria Chirico. Si trovano entrambi ai domiciliari. Oltre ai vertici della società multiservizi, di cui è maggiore azionista il Comune. Colpiti da un’ordinanza di custodia cautelare anche una progettista del Comune di San Genesio Uniti e Gianluca Di Bartolo, socio dell’eurodeputato leghista Angelo Ciocca nella società Civiling Lab.

Lesmo: indagato Dario Francolino e le perquisizioni

Tra i sedici indagati, precisa la Procura di Pavia, ci sarebbero: “soggetti investiti di cariche pubbliche ed esponenti politici”. L’inchiesta svolta dalla Guardia di finanza è ancora aperta e sono state eseguite 40 perquisizioni e acquisizioni documentali per ricercare ulteriori prove e riscontri. Gli accertamenti sono iniziati all’inizio del 2023, spiegano gli inquirenti, approfondendo notizie in merito a possibili reati in corso all’interno di Asm Pavia e l’indagine si è successivamente estesa alla verifica della regolarità di svariate procedure di affidamento ad opera di diverse amministrazioni pavesi.