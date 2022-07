Lesmo: il motociclista, coinvolto nell’incidente sulla sp135, non è in pericolo di vita

Sospiro di sollievo per il centauro 64enne coinvolto nell’incidente di mercoledì pomeriggio 13 luglio a Lesmo. L’uomo residente a Vimercate è ricoverato in chirurgia d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza con diversi traumi e una prognosi di 30 giorni, ma non è in pericolo di vita. Il ferito rimasto sempre cosciente era stato portato in pronto soccorso dai sanitari del 118 in codice rosso facendo temere il peggio.

Mercoledì poco dopo le 18 in via Galilei a Gerno di Lesmo il 64enne in sella alla sua Yamaha, che percorreva la sp135 in direzione di Lesmo ha impattato un’auto che ferma in colonna nel senso di marcia opposto invadeva l’altra corsia per effettuare un sorpasso. Il centauro vimercatese ha avuto la peggio volando a terra. Immediatamente sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza della Croce Bianca di Besana, che dopo aver assistito il ferito stabilizzandolo, l’hanno trasferito al San Gerardo. Per i rilevamenti di rito è intervenuta la polizia locale di Lesmo, impegnata anche a smistare il traffico sulla strada che collega Gerno a Canonica. Infatti se già la provinciale è una direttrice ad alta percorrenza nell’ultimo periodo con i lavori di sistemazione della rete idrica da parte di BrianzAcque le code sono molto più lunghe con anche un semaforo provvisorio che regola i flussi delle auto in entrambi i sensi di marcia.