Lesmo, grave incidente sulla sp135: motociclista in ospedale in codice rosso

Scontro tra auto e moto e il centauro finisce al pronto soccorso in codice rosso. Mercoledì 13 luglio verso le 18 in via Galilei a Gerno di Lesmo un motociclista 64enne, che percorreva la sp135 in direzione di Lesmo ha impattato un’auto che ferma in colonna nel senso di marcia opposto invadeva l’altra corsia per effettuare un sorpasso.

Lesmo, grave incidente sulla sp135 e i soccorsi

Il centauro residente a Vimercate ha avuto la peggio volando a terra. Immediatamente sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza della Croce Bianca di Besana, che dopo aver assistito il ferito stabilizzandolo, l’ha trasferito in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo di Monza. L’uomo è comunque sempre rimasto cosciente. Per i rilevamenti di rito è intervenuta la polizia locale di Lesmo.