Lesmo: ferita col tritacarne al super finisce in ospedale

Si ferisce con un tritacarne e finisce in ospedale. Sabato 16 settembre verso le 16 una dipendente del supermercato di Lesmo in via Marconi stava lavorando nel reparto macelleria quando si è infortunata a una mano utilizzando il macchinario.

Lesmo: ferita col tritacarne al super e i soccorsi

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che si sono portati sul posto con un’ambulanza, un’auto medica, i vigili del fuoco e i carabinieri. La 28enne è stata prima curata in loco dai paramedici e poi trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza.