Lesmo e Camparada danno spazio ai giovani artefici del cambiamento con la PartecipAzione

Il Comune di Lesmo lancia il progetto “PartecipAzione giovani protagonisti del cambiamento” insieme all’amministrazione di Camparada e grazie al contributo di 54mila euro della Regione attraverso il bando “La Lombardia è dei giovani 2024”«Vogliamo dare ai nostri giovani uno spazio di partecipazione attiva, rendendoli protagonisti della società e promotori del cambiamento sul nostro territorio» ha fatto sapere il sindaco di Lesmo Sara Dossola.

Lesmo e Camparada danno spazio ai giovani e il finanziamento della Regione

Due le principali linee d’azione del progetto :proposte formative e informative per giovani tra i 15 e i 34 anni, basate su una mappatura dei bisogni e opportunità di partecipazione attiva alla vita pubblica attraverso la formazione di 10-12 giovani su conduzione di gruppi e processi partecipativi. Questi stessi giovani saranno infine coloro che , sotto la supervisione di esperti, coordineranno i tavoli di partecipazione delle frazioni finalizzati ad un coinvolgimento attivo e propositivo dei cittadini alle scelte amministrative .

Per i giovani che parteciperanno all’intero percorso é previsto un voucher economico. Inoltre, i risultati delle attività di partecipazione verranno presentati in un evento finale organizzato dagli stessi partecipanti.

Verrà creata una community digitale su Instagram, e le attività saranno coordinate e monitorate in linea con i principi del manifesto “Generazione Lombardia”. «L’obiettivo finale è coinvolgere i giovani come agenti di cambiamento, valorizzando il loro contributo alla vita sociale e culturale del territorio. partner del progetto anche il Comune di Camparada con cui condivideremo questo percorso» ha concluso Dossola.