Lesmo dice addio a Marzio Magni in una chiesa stracolma

Una chiesa gremita a Lesmo per salutare l’ultima volta Marzio Magni. Lunedì pomeriggio 22 aprile parenti, colleghi e tanti amici si sono voluti stringere attorno alla bara bianca del 36enne trovato senza vita in casa sua ad Arcore, dopo essere caduto accidentalmente da una scala. “In un momento come questo molte domande rimangono inevase – ha detto durante le esequie il parroco don Mauro Viganò-, ma se siamo qui oggi è perché Marzio ha saputo creare un legame con tutti noi portando gioia nelle nostre vite attraverso anche alla sua disponibilità e gratuità che gli facevano dire “Se hai bisogno io ci sono”. La sua presenza spirituale rimarrà sempre con noi”.

Lesmo dice addio a Marzio Magni e il ricordo del cugino

Prima della cerimonia è stata distribuita una immaginetta di Magni scritta dal cugino Sebastiano Fumagalli. “Ciao Marzietto mai ti dimenticheremo, sarai sempre nei nostri pensieri ogni giorno – ha scritto Fumagalli -, abbraccia da parte mia la mamma Rosarita e dai la forza al papà Pier, ai tuoi due fratelli maggiori Angelo e Simone, ai tuoi carissimi nipoti. Un saluto cugino mio, accarezza sempre i nostri sogni continua a vivere nei miei ricordi e nei miei pensieri. Non ci sono addi per noi, ma un arrivederci. Un giorno ci rivedremo e recupereremo il tempo perduto”. Dopo i funerali la salma è stata trasferita al cimitero locale per la tumulazione.