Lesmo crea la zona 30 km/h in diverse vie

Il Comune limita la velocità delle auto in alcune vie di Lesmo. La Polizia locale ha infatti emanato un’ordinanza per istituire zone a 30 chilometri orari e il posizionamento di otto nuovi dossi. Le strade dove sarà necessario circolare con un andamento moderato saranno: via Petrarca, Boccaccio, Caglio, Monti e Marina.

Lesmo crea la zona 30 km/h e gli autovelox

Un provvedimento che fa seguito a una serie di approfondimenti e studi fatti sulla viabilità locale da parte dell’amministrazione anche sulla scorta di ben due incidenti gravi tra cui uno mortale proprio in via Marina e l’investimento di un bambino in via Caglio. Inoltre sul territorio sono già presenti diversi rilevatori di velocità tra via Marconi, via XXV Aprile, via Ratti, via Volta, via Messa e via Monti.