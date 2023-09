Lesmo cambia le piante al cimitero

Nuove piante in arrivo sul viale delle Rimembranze al cimitero di Lesmo. Nelle ultime ore sono stati rimossi i vecchi cipressi e saranno messe a dimora nuovi alberi. Questo è solo un piccolo anticipo delle opere di ampiamento del project financing condiviso dall’amministrazione con la cooperativa Il Ponte per il valore complessivo di 1,2 milioni e un accordo lungo 15 anni che dovrebbe portare alla realizzazione di il giardino delle Rimembranze (dove si spargono le ceneri), un altare per le cerimonie civili e inserire 96 tombe, 40 loculi e 220 cellette ossari contemplando sempre la fascia di rispetto per il passaggio di Pedemontana.

Lesmo cambia le piante e il maxi piano del cimitero

“Nell’intento di traguardare l’obiettivo di sostituire le alberature entro la ricorrenza dei morti, si è concordato l’anticipo di una parte dei lavori in pendenza di approvazione del progetto definitivo, che comunque verrà conclusa a breve” ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Federico Mistò. Inoltre c’è ancora da sviscerare la questione della viabilità su viale Rimembranze trasformandolo da doppio senso a senso unico permettendo ai veicoli di raggiungere il cimitero e poi uscire sul provinciale passando da via Alla Stazione, dove a poca distanza sorge la Lega del Filo d’Oro.