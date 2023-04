Lesmo attiva i centri estivi con l’Airone e San Desiderio

Il Comune di Lesmo pensa già ai centri estivi per bambini e ragazzi. Si è conclusa in questi giorni la procedura di affidamento per la gestione del servizio del campus , con annesso bar per famiglie, presso il parco comunale di via Ratti. “L’attenzione al sostegno alle politiche per le famiglie e ai servizi educativi è per noi fondamentale per il benessere comunitario” ha fatto sapere l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Montorio.

Lesmo attiva i centri estivi al Parco Robinson

La gestione è stata affidata alla società cooperativa sociale “L’Airone” per un periodo di due anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore annualità. Il progetto presentato si è distinto per la progettualità educativa. Il centro estivo accoglierà bambini e bambine nella fascia d’età tra i 6 e i 13 anni appena sarà conclusa la scuola a giugno e l’Amministrazione Comunale comparteciperà al pagamento delle quote di iscrizione con un contributo di 30 euro a settimana per ogni minore iscritto residente. La tariffa massima a settimana sarà pari a 100,00 euro. Presto saranno comunicate tutte le informazioni in merito alle tariffe e alle modalità di presentazione delle richieste di iscrizione.

Lesmo attiva i centri estivi all’oratorio di Gerno

Per i più piccoli della fascia 3-5 anni l’assessore alle Politiche Giovanili Sara Dossola sta trattando con la cooperativa San Desiderio che la prossima estate aprirà due centri estivi per l’infanzia sia a Correzzana, che all’oratorio San Carlo di Gerno e creare così una convenzione per i bimbi residenti a Lesmo, che potranno usufruire del servizio.