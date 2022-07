Lentate sul Seveso: oltre 10mila euro dalla cena in bianco per la Croce rossa

Cena in Bianco a Lentate sul Seveso per la nuova ambulanza della Croce Rossa. È stata una serata da ricordare quella che si è svolta giovedì nella suggestiva cornice del giardino di Villa Verri. In 75 non sono voluti mancare all’evento che è stato organizzato per finanziare l’acquisto di un nuovo mezzo di soccorso a disposizione del team di soccorso locale.

Lentate sul Seveso, cena in bianco per la Croce rossa: gli ospiti

Ospiti a sorpresa passati a fare un saluto prima dell’inizio del convivio la senatrice Licia Ronzulli (coordinatrice regionale di Forza Italia) e l’assessore regionale Fabrizio Sala. A cena invece il consigliere regionale Andrea Monti con Martina Cambiaghi e sindaco di Barlassina Piermario Galli. Importante apporto alla serata è arrivato anche da un altro politico del centrodestra il deputato Guido Dalla Frera, che ha promesso un coinvolgimento nel progetto dell’acquisto della nuova ambulanza di una banca. Raggiante, in abito lungo, il sindaco Laura Ferrari che ha voluto fortemente l’evento.

“Sono molto felice – ha spiegato – È stata veramente una bellissima serata dove cultura e divertimento si sono perfettamente sposate con la solidarietà. Ringrazio la famiglia Botton per averci dato questa opportunità”.

Lentate sul Seveso cena in bianco per la Cri

Lentate sul Seveso, cena in bianco per la Croce rossa: l’asta

A presentare l’evento la giornalista della Rai, Simona Arrigoni che ha diviso il palco per l’asta di beneficenza con l’assessore Matteo Turconi Sormani in grande spolvero nelle vesti di banditore. Presenti tutti i membri della giunta: l’assessore Barbara Russo è stata sicuramente l’anima del dopo cena e il vice sindaco Marco Boffi si è aggiudicato con una maxi offerta uno dei pezzi più preziosi dell’asta.

Ancora da quantificare l’esatta cifra raccolta tra la cena, l’asta di beneficenza e alcuni contributi extra che sono arrivati da cittadini lentatesi e imprenditori della zona. La cifra si aggira tra i 10 e i 12 mila euro.

Lentate sul Seveso, cena in bianco: la Croce rossa ringrazia

“Ringrazio tutti per questa serata – ha spiegato il presidente della Cri lentatese Giovanni Livio – Abbiamo tre ambulanze ma devono essere garantiti degli standard. In un anno facciamo 330 mila chilometri c e tra le spese di carburante, 60 mila euro, e di manutenzione 46 mila euro ci rimane poco da investire nei nuovi mezzi”.