Lentate sul Seveso, al lavoro la macchina organizzativa della festa di Copreno

In vista della festa di Copreno, appuntamento fisso in agenda per tanti al rientro dalle ferie estive, l’amministrazione comunale di Lentate sul Seveso ha pubblicato un avviso, finalizzato ad invitare gli hobbisti, che propongano merce non alimentare, a presenziare sabato 2 settembre, tra le 17 e le 22. Gli interessati devono per questo compilare il modulo, che può essere scaricato dal sito internet comunale www.comune.lentatesulseveso.mb.it, ed inviarlo alla mail cultura@comune.lentatesulseveso.mb.it, entro il mezzogiorno di lunedì 28 agosto.

Festa di Copreno: appuntamento nel primo weekend di settembre

Come ormai è consuetudine, anche quest’anno la programmazione della festa, all’elaborazione della quale hanno concorso la parrocchia di Sant’Alessandro Martire e Copreno in Movimento, si concentrerà sulla piazza Fiume. Venerdì 1 settembre, nel salone parrocchiale, sarà inaugurata l’esposizione di fotografie “Ripartiamo da noi”, visitabile fino a lunedì 4. Sabato 2 settembre, accanto ad hobbisti e pittori, sono previsti a partire dalle 17 giochi per bambini e famiglie, con l’associazione Il Tarlo, mentre alle 21 Gabriele de Mitri proporrà musica e karaoke. Domenica 3 settembre, alle 21, la scena se la prenderà il “Canta Brianza 2023”, mentre lunedì 4 settembre, alle 20.45, i cittadini potranno incontrare il sindaco Laura Ferrari.

Festa di Copreno: la storia in sintesi della parrocchiale

La chiesa di Sant’Alessandro è il perno della frazione di Copreno e la sua costruzione risale al 1587. Nel XVII secolo la famiglia Clerici, proprietaria di villa Clerici o Immacolata, a poca distanza, la arricchì con un battistero ed un nuovo altare maggiore in marmo.