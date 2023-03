Lentate sul Seveso: 20 pasti caldi a settimana da McDonald’s per chi ha bisogno

Sono venti i pasti caldi a settimana donati da McDonald’s di Lentate sul Seveso e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald a una struttura caritativa del territorio che accoglie persone e famiglie in difficoltà, convenzionata con Banco Alimentare della Lombardia, per l’iniziativa “Sempre aperti a donare”. Il progetto solidale quest’anno punta a donare 200mila pasti caldi in 200 comuni italiani.

Lentate sul Seveso: il team McDonald’s

Il team del ristorante McDonald’s di via Nazionale dei Giovi si occupa della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti all’Associazione Tantum Aurora di Mariano Comense.

Lentate sul Seveso: Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio e altri enti caritativi

Le donazioni fanno parte dell’attività proposta dal 2020 con Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald, in collaborazione con Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio e altri enti caritativi presenti sul territorio per sostenere le comunità locali in un momento di emergenza, come quello affrontato durante il lockdown a causa della pandemia e nei mesi successivi.