Legale della “strage di Erba” trovato morto, aveva studio a Seregno

Iscritto al Foro di Monza e con studio professionale a Seregno, in via Don Minzoni, è morto a 47 anni l’avvocato Manuel Gabrielli, che anni fa aveva assistito a processo come parte civile Marco Frigerio, l’unico sopravvissuto della “strage di Erba” (aveva perso la moglie, Valeria Cherubini), per la quale furono condannati in Cassazione all’ergastolo i coniugi Rosa Bazzi e Olindo Romano.

La morte di Manuel Gabrielli, disposta l’autopsia

Una scomparsa improvvisa – che ha lasciato nello sgomento anche i tanti colleghi, soprattutto quelli gravitanti attorno al Tribunale di Monza, dove spesso il legale presenziava – e ancora da decifrare: il legale è stato trovato primo di vita dalla compagna venerdì 6 gennaio, in tarda serata, nel garage della sua abitazione, a Novedrate. Un decesso sul quale il pm di turno della procura di Como ha disposto l’autopsia per stabilirne le cause prima di restituire la salma alla famiglia per le esequie. Il garage è stato posto sotto sequestro. Il legale lascia due figli piccoli.