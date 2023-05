Le sezioni brianzole della Croce Bianca in lutto per la scomparsa del medico Maurizio Figliuzzi

Sarà celebrato lunedì 29 maggio, alle 15, nella chiesa dei Santi Ambrogio e Simpliciano a Carate Brianza, dove risiedeva da qualche mese, il funerale di Maurizio Figliuzzi, medico molto conosciuto sul territorio della Brianza, scomparso all’età di 73 anni dopo un periodo di malattia. Figliuzzi, dentista con studio a Robbiano di Giussano, era dal 2018 il direttore sanitario della sezione di Giussano della Croce Bianca e rivestiva il medesimo incarico in altre sezioni del circondario. In questa veste, si era guadagnato la stima e l’amicizia di tantissimi volontari, anche se, sulla scorta della riservatezza che gli era naturale, a pochi aveva confidato la reale gravità delle sue condizioni di salute.

Lutto: il ricordo del presidente giussanese Giuseppe Caprotti

«Nell’abbracciare i familiari -ha commentato Giuseppe Caprotti, presidente della sezione di Giussano della Croce Bianca-, sembrerebbe oggi facile ed addirittura banale tessere le lodi di Maurizio. Ma chi lo ha conosciuto da vicino, sa che la sua disponibilità, il suo umorismo, la capacità di ascolto, quella di sdrammatizzare e la competenza medica gli venivano da sempre riconosciuti». Ed ancora: «È stato sempre presente non solo per il ruolo che ricopriva, ma anche con le visite al sabato o alla domenica mattina, solo per fare quattro chiacchiere con i volontari in turno. Questo giovanotto di 73 anni arrivava in scooter, occhiali da sole, giubbotto di pelle e l’immancabile, e maldetta, sigaretta tra le labbra. Ed il dolore dei volontari per la sua perdita, in questi giorni, non è di facciata, perché Maurizio in questi anni aveva saputo farsi volere bene e farsi apprezzare non solo per la sua figura di medico: non abbiamo perso un direttore sanitario, ma abbiamo perso un amico».