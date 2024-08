Lazzate: le vecchie panchine rinascono grazie all’arte del Seme

A Lazzate spuntano tante belle panchine personalizzate per le associazioni del paese. L’iniziativa è stata realizzata dai ragazzi della cooperativa Il Seme da un’idea di Filippo Marchesi e Emanuele Levati, due operatori del sodalizio che da molti anni si occupa di inserimento lavorativo disabili. Con “Una panchina tira l’altra” s’intende ridare vita alle panchine pubbliche usurate e rovinate dalle intemperie e a farlo sono sette ragazzi che frequentano quotidianamente il Servizio Formazione Autonomie de Il Seme.

«È importante il riconoscimento da parte delle autorità e della comunità, che deriva dalla realizzazione di questo progetto e di ciò che lo Sfa svolge nel lavoro coi ragazzi – spiega il presidente della Cooperativa Il Seme, Tiziano Pavanello – Noi desideriamo lasciare un segno tangibile e visibile dell’attività svolta dallo Sfa il Seme per il bene ed il futuro dei ragazzi».

In collaborazione con l’assessorato ai Servizi sociali, è stato individuato il primo lotto di panche sul quale intervenire. Per Ardor Lazzate 1973, i ragazzi hanno realizzato due panche ed un tavolo che sono stati posizionati al campo sportivo. Lo stemma, una frase motivazionale e i palloni da calcio rendono unica l’opera. Successivamente è stata inaugurata la seconda panchina dedicata al Moto Club Lazzate. Caratterizzata da una moto stilizzata sopra ad una scacchiera con i colori sociali dell’associazione, si trova ora in via Trento e Trieste vicino alla sede del Moto Club.

«Le prime panchine finora realizzate dai ragazzi de Il seme sono piccoli capolavori che sono certo troveranno il meritato apprezzamento da parte di tutti i lazzatesi – commenta il sindaco Andrea Monti – Sono i primi passi di un bel progetto di collaborazione e di inclusione che la nostra Amministrazione comunale è orgogliosa di sostenere e per il quale dobbiamo ringraziare lo staff della Cooperativa il Seme che si conferma un fiore all’occhiello nel volontariato sociale lazzatese».