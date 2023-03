Lavoro in nero in un night-club in Brianza, scatta la denuncia e la maxi multa da 21mila euro

Lavoro “nero” e irregolarità con anche una denuncia al titolare e una maxi multa da 21mila euro ad un locale di lap-dance in Brianza. È il bilancio di una serie di controlli eseguiti sabato sera 18 marzo dai carabinieri della Compagnia di Seregno, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto unitamente ai colleghi del Comando Tutela del Lavoro – Nucleo Ispettorato del Lavoro di Milano (NIL), dal Nucleo Operativo e Radiomobile e dalla Stazione di Giussano, finalizzato a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro, di quello sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Lavoro in nero in un night-club in Brianza e i controlli delle forze dell’ordine

Le attività ispettive, durate circa tre ore, sono state finalizzata alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e al rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro. Le verifiche hanno consentito di individuare irregolarità relative a lavoratori non registrati – in nero – per le quali il gestore del night-club, un 53enne residente nel comasco, è stato denunciato all’autorità giudiziaria e sanzionato per “occupazione di un lavoratore senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” nonché inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro quali concernenti, la formazione e l’informazione sulla sicurezza dei lavoratori, la valutazione dei rischi, l’idoneità sanitaria dei lavoratori nonché la parziale adozione di misure per prevenire gli incendi e tutelare l’incolumità dei lavoratori.

Nulla è emerso invece sulla posizione sul territorio nazionale delle lavoratrici, tutte straniere ma in regola con la documentazione per soggiornare sul territorio nazionale.