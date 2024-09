Lavoro: al centro commerciale Carosello c’è Job Connection, 10 minuti per incrociare domanda e offerta

Per chi cerca lavoro non è il caso di lasciarsi scappare “Job Connection” in programma da martedì 1 a venerdì 4 ottobre (dalle 10 alle 18) al Centro Commerciale Carosello di Carugate, al confine con Brugherio. Si tratta infatti di un evento pensato per facilitare l’incontro tra aziende e i potenziali candidati alla ricerca di nuove opportunità lavorative: i visitatori potranno incontrare le aziende e le agenzie di lavoro presenti all’interno del Centro Commerciale Carosello, sulla SP 208, esplorando offerte professionali e creando connessioni in uno spazio dedicato.

Job Connection, 10 minuti per brillare: i colloqui brevi al Carosello

Saranno allestite 8 postazioni per job speed date, chiamato “10 minuti per brillare”, il tempo a disposizione dei candidati per farsi conoscere e catturare l’attenzione delle aziende in cerca di nuovi talenti.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Carugate e della Città Metropolitana di Milano. Per maggiori informazioni sull’iniziativa, scoprire le aziende partecipanti e prenotare un incontro, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito del Centro Commerciale Carosello, al link: centrocarosello.it

Job Connection al centro commerciale Carosello di Carugate dall’1 al 4 ottobre

“Il ruolo di un moderno centro commerciale come Carosello è anche quello di offrire delle iniziative socialmente utili, quali quelle dedicate al mondo del lavoro, offrendo la possibilità di mettere in contatto domanda ed offerta di servizi legati al Job Search e Recruitment – commenta Fabrizio Da Rin, Senior Asset Manager di Eurocommercial Properties Italia, società proprietaria del centro commerciale – I nostri visitatori interessati a valutare proposte professionali, avranno così l’opportunità di entrare in contatto diretto con le aziende del territorio”.

“Siamo entusiasti di ospitare questo evento, che rappresenta un’occasione preziosa per creare un legame diretto tra i datori di lavoro, la comunità e coloro che sono alla ricerca di un’occupazione. In un contesto economico in continua evoluzione, è fondamentale offrire spazi in cui le persone possano trovare opportunità professionali concrete e dove possano confrontarsi direttamente con gli imprenditori. Il nostro auspicio è che Job Connection diventi un appuntamento ricorrente, capace di generare valore per tutti i partecipanti” commenta Federico Guidolini di Savills, Direttore del Centro Commerciale.