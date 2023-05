Lavori in movimento: Fnm propone l’incentivo di 3mila euro per guidare i bus

Il posto di lavoro può essere anche mobile. Il comparto dei trasporti lombardo, infatti, in questo momento offre opportunità occupazionali per giovani disposti, inevitabilmente, a viaggiare.

Una possibile alternativa per chi, magari, è costretto a ricavare un reddito da lavoretti precari e sottopagati.

Lavori in movimento: Fnm, premio di 3mila per incentivare le assunzioni

Mentre Trenord seleziona nuovi capitreno (domande fino al 7 maggio), FNM Autoservizi, per incentivare l’assunzione di autisti, propone anche un premio di 3mila euro. La proposta, rivolta ai giovani con un’età compresa tra i 21 e 29 anni in possesso di diploma e della patente B, prevede uno stage di 6 mesi retribuito e finalizzato al conseguimento della patente D-E e CQC, con costi totalmente a carico dell’azienda, l’assunzione a tempo indeterminato e un premio di ingresso di 3mila euro.

Lavori in movimento: Fnm, il percorso con stage di formazione e assunzione

L’obiettivo è individuare e formare i nuovi conducenti di autobus che presteranno servizio sulle linee dell’azienda nelle province di Milano, Como, Varese e Brescia. Il percorso formativo ideato da FNMA prevede uno stage della durata di 6 mesi retribuito a 600 euro mensili.

Durante la fase formativa sarà possibile conseguire la patente D-E e CQC con tutti i costi sostenuti dall’azienda.

«Al termine dello stage – comunica la società – a coloro che avranno superato positivamente gli esami e ottenuto l’idoneità, verrà proposta l’assunzione a tempo indeterminato come operatore di esercizio con il parametro 140 del contratto CCNL Autoferrotranvieri. A fronte del percorso professionalizzante ricevuto, al nuovo assunto viene richiesto di sottoscrivere l’impegno di restare in servizio presso FNMA per almeno tre anni.

Il nuovo assunto sarà gratificato inoltre di un premio di ingresso di 3mila euro, che sarà corrisposto in tre diverse tranche, l’ultima al trentaseiesimo mese dall’assunzione».

L’offerta comprende anche un significato pacchetto welfare. FNM Autoservizi è detenuta al 100% da FNM.