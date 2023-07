L’area fitness presto al parco di Concorezzo con i fondi regionali

In arrivo al parco di via Zincone una nuova area fitness all’aperto. Partiranno a breve i lavori per l’installazione del circuito di calisthenics e di altre attrezzature per la pratica dello sport nel parco comunale. La struttura è già stata acquistata dal comune nei mesi scorsi con i fondi del bando regionale Estate insieme e i lavori prevedono anche la posa di 3 macchine singole già in dotazione all’ente e in deposito presso il magazzino comunale 76 mq di una speciale pavimentazione antitrauma in gomma colata colorata.

L’area fitness un modo per socializzare

«Il progetto si inserisce nel contesto di promozione di luoghi di aggregazione sani e della cultura dello sport come modo di socializzazione che stiamo portando avanti da diverso tempo – spiega il sindaco Mauro Capitanio -. Visto il successo che sta riscuotendo il campo da basket volevamo replicare l’esperienza offrendo alla cittadinanza un’altra struttura che offra la possibilità di praticare uno sport in questo momento è molto in voga tra i ragazzi». La scelta del parco non è casuale: «Se il campo da basket è stato realizzato in un parco recitando per questa nuova struttura abbiamo deciso di trovare uno spazio che rimane sempre accessibile. Il parco di via Zincone è inoltre attrezzato con giochi dei bambini, panchine, un’area cani, la fontanella ed è ben ombreggiato. Questo intervento lo renderà ancora più attrattivo. L’obiettivo è quello di realizzarlo entro la prima metà di agosto. L’inaugurazione vera e propria sarà invece a settembre».