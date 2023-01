La storica dottoressa Doro di Lesmo va in pensione

Il nuovo anno per Lesmo, Camparada e Correzzana si apre con un’altra storica dottoressa che va in pensione. Ad appendere al chiodo il camice e lo stetoscopio è la pediatra Gabriella Doro, una vera e propria istituzione per generazioni e generazioni di bambini di ieri e di oggi che hanno ricevuto le sue cure e le sue attenzioni.

La storica dottoressa Doro e la sua cura per i bimbi

Il medico 67enne lascia dopo una vita trascorsa in ambulatorio ad occuparsi dei piccoli pazienti dapprima aveva il suo studio sopra l’edicola di via Marconi, mentre negli ultimi anni si era spostata sopra la farmacia insieme ad altri professionisti. Al suo posto è subentrata la dottoressa Elena Arosio. Negli ultimi tempi tra i tre Comuni del Lesmese sono andate in pensione Egidia Sala, Mariacarla Brambilla di medicina generale e ora la storica pediatra.