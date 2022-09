La Reggia di Monza apre i Giardini di Villa Mirabellino

Non solo la storia delle piante. Alla Villa Reale di Monza si prepara un nuovo weekend con un’altra ‘prima’ assoluta. Si tratta della possibilità per ospiti e turisti di godere dei Giardini di Villa Mirabellino.

La Reggia di Monza apre i Giardini e la storia

Una dimora, voluta dal cardinal Angelo Maria Durini nel 1776, ora chiusa e in attesa di un restauro. La delegazione Fai di Monza, nell’ambito dell’iniziativa ‘Vota i tuoi luoghi del cuore’, sta raccogliendo le firme per poter inserire questo piccolo gioiello d’architettura in un progetto di conservazione e valorizzazione architettonica e ambientale. Questa visita ‘speciale’ è inserita all’interno dell’iniziative della rassegna Ville Aperte in Brianza (edizione autunnale del ventennale) che dà la possibilità di entrare in oltre 180 siti pubblici e privati, tra ville, palazzi, parchi e giardini, chiese e musei nel territorio brianzolo, comasco, lecchese e varesino.Il programma, messo a punto dal Consorzio della Villa e del Parco Reale di Monza per domenica 25 settembre, prevede un itinerario alla scoperta di Villa Mirabello e del giardino di Villa Mirabellino percorrendo il viale dei Carpini di circa 600 metri: progettato per collegare le due ville.

La Reggia di Monza apre i Giardini e l’impegno del Fai

L’itinerario prevede la possibilità di ammirare il piano terra della Villa Mirabello. Sempre sabato 24 e domenica 25 proseguirà, all’interno della Reggia, la visita della Sala di bellezza delle Sovrane eccezionalmente aperta; nonché alle 28 stanze tra sale e appartamenti in un vero e proprio viaggio nella storia dagli Asburgo ai Savoia.Chi vorrà dedicarsi alle bellezze naturalistiche, potrà utilizzare un trenino elettrico e andare alla scoperta del Parco Reale; lo attendono gli angoli più iconici e caratteristici del complesso monumentale.Le prenotazioni si possono effettuare attraverso il sito istituzionale www.reggiadimonza.it