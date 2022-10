La piccola volpe cerca aiuto, soccorsa e salvata ad Albiate

La vicenda sembra davvero avere i contorni di un racconto fiabesco e non a caso la protagonista è fra gli animali più cari a scrittori e poeti classici. Una piccola volpe, magra e malconcia, da qualche giorno s’intrufolava nel giardino (e talvolta anche accomodandosi sul divano di casa) di un’abitazione ad Albiate.

La piccola volpe cerca aiuto, la padrona di casa ha allertato i volontari

La proprietaria, per nulla intimorita e anzi desiderosa di prodigarsi al meglio per aiutare l’animale, ha così allertato alcuni volontari che si occupano di tematiche di tutela degli animali. Martedì 18 ottobre, sul posto si è recato l’addestratore ed educatore cinofilo Said Beid, esperto in recupero animali smarriti, e ha messo in sicurezza la piccola volpe. Sperduta ed in cattive condizioni.

Albiate volpe

La piccola volpe cerca aiuto, porta al Cras di Calolziocorte

Ricevuta autorizzazione dalla Polizia provinciale, la volpe è stata così trasportata al Centro di recupero animali selvatici “Stella del Nord” a Calolziocorte per le cure. Era un animale in evidente difficoltà, impaurito e indifeso, che ha forse avuto l’istinto di rifugiarsi in un giardino e, a suo modo, trasmettere una richiesta di aiuto. I soccorsi, repentini, grazie al buon cuore della residente e alla professionalità di chi si prodiga per la salvaguardia delle specie, hanno consentito alla volpe di essere salvata e curata nel segno dell’amicizia. Proprio come insegna la favola de “Il Piccolo Principe”