La mummia horror semiseria è da primo premio per le scuole Mercalli e Parini di Seregno

Con “La mummia.quasihorror semiserio in due parti”, la scuola media Mercalli di Seregno dell’istituto comprensivo Rodari di via Pacini, ha ricevuto il primo premio al concorso Gatal (Gruppo attività teatrale amatoriale Lombardia), nella categoria ragazzi-adolescenti. Il riconoscimento Gatal è stato assegnato per le stagioni 2019-20 e 2021-22, sospese a causa pandemia. La cerimonia si è svolta, sabato 15 aprile, al teatro Pax di Cinisello Balsamo. Il lavoro premiato era stato rappresentato al teatro San Rocco di Seregno il 25 maggio dello scorso anno a conclusione del laboratorio teatrale che alle Mercalli ha una lunga tradizione.

Seregno, la soddisfazione della dirigente scolastica

Una compiaciuta dirigente scolastica Fiorella Mancuno, presente alla cerimonia, al termine ha affermato: “il primo posto costituisce per noi un motivo di grande orgoglio. Non è la prima volta che la Mercalli si aggiudica il primo premio al concorso Gatal. Il risultato di quest’anno ci rende particolarmente orgogliosi perchè – oltre a confermare la vocazione artistica e teatrale della scuola – rappresenta il riscatto dopo due anni di interruzione per la pandemia. Con profonda fiducia, resilienza e pervicacia, i ragazzi hanno scommesso sulla possibilità di portare in scena – nonostante tutto – lo spettacolo rimasto tra le carte due anni prima, il sogno interrotto da un evento che mai nessuno avrebbe immaginato e che sembrava voler negare loro ogni occasione di “normalità”. Lo spettacolo del maggio scorso ha significato per l’intera nostra comunità scolastica la prima reale occasione di incontro, di abbraccio, di ritorno alla tradizione. E il laboratorio di teatro che – con i suoi sempre nuovi allievi ma storici docenti – fa parte della tradizione della scuola Mercalli, è stato protagonista di questa rinascita. La tradizione continua. Il premio appena ritirato alimenta nei ragazzi dell’attuale laboratorio la voglia di tornare presto in scena. E lo faranno, a maggio, in una serata organizzata al teatro San Rocco di Seregno. Ancora un’occasione per ritrovarsi tutti insieme ad applaudire l’impegno, la serietà, la passione di questi artisti in erba. Un ringraziamento particolare devo alle famiglie, che hanno accompagnato – anche se oltre l’orario scolastico e anche se ormai avevano lasciato la Mercalli – i loro figli alla manifestazione di Cinisello. Erano numerose e, come noi, orgogliose del traguardo raggiunto dai figli. Grazie, perché è la collaborazione tra scuola e famiglia che rende possibile la realizzazione dei nostri piccoli grandi sogni”.

Il testo dei ragazzi un adattamento da “La mummia è sempre la mummia”

“Il testo “La mummia. quasihorror semiserio in due parti” – ha spiegato il docente e storico responsabile del laboratorio di teatro, Giorgio Como– è un adattamento da “La mummia è sempre la mummia” di Paolo Starvaggi. Andato in scena il 25 maggio scorso al teatro san Rocco. La commedia aveva preso spunto dal film “La mummia”, un classico dell’horror del 1932 e ne ha fatto una parodia farsesca dal finale a sorpresa. La preparazione della commedia era iniziata nel settembre del 2019 e si era interrotta a causa del covid a febbraio del 2020. Ripreso nel settembre 2021 con i ragazzi che, quando il laboratorio è iniziato erano in prima media, con l’aggiunta di tanti altri di seconda”.

La trama ha preso spunto dall’Egitto del 1832 a. c. dove doveva essere sepolta la salma della principessa Ananka, figlia del Faraone Amenofi, morta in tragiche circostanze. È presente alla cerimonia il sacerdote Imhotep, segretamente innamorato della principessa, il quale ha intenzione di rubare una antica formula (lo scritto di Toth) per ridarle la vita. La scena si sposta ai nostri giorni, con un gruppo di giovani archeologi guidati dalla professoressa Muller, che stanno conducendo una campagna di scavi e scoprono la tomba con una mummia diversa dalle altre. Tra i reperti c’è anche uno scrigno, contenente una pergamena con un testo misterioso. I lavori premiati del laboratorio teatrale della Mercalli di Seregno finora sono sei: 2012-13 primo premio con “Il signore delle mosche” di William Golding; 2014-15: secondo premio con “L’isola dei naufraghi” un adattamento da “La tempesta” di William Shakespeare; 2015-16: secondo premio con “La città svegliata”, adattamento da “La città verde” di Roberto Zago; 2016-17: primo premio con “Il signore dei sogni smarriti” un adattamento da GGG di Roald Dahl; 2017-18: secondo premio con “Il Viaggio di Ot” un adattamento da Oliver Twist di Charles Dickens.