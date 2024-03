La mostra Autpop fa tappa in Dima a Vimercate

Dopo il successo della mostra itinerante Autpop autismo in popcorn, nelle ex sale consiliari della Reggia di Monza, dal 21 Marzo fino al 28 Aprile 2024 la mostra Autpop apre i battenti a Vimercate, in una location inusuale, da Area Dima Space in via Crocefisso 2.

La mostra “Autpop in Dima” è un’esposizione di dipinti realizzati dai ragazzi autistici dell’Associazione Facciavista, che si prefigge di far emergere il talento e il mondo interiore di questi artisti, evidenziando come l’arte sia un mezzo importante nel far acquisire una maggiore consapevolezza e sicurezza delle loro capacità.

La mostra Autpop creata da Facciavista

Nel corso della mostra vi sarà un evento, in occasione della Giornata Mondiale sull’Autismo (2 aprile), che vuole offrire un momento di riflessione e sensibilizzazione, dando voce a progetti e a realtà legate a all’inclusione sociale e al sostegno efficace verso chi presenta difficoltà.

L’inusuale accostamento della parola autismo a quella di “popcorn” (da qui l’abbreviazione Autpop), è nato dalla volontà di paragonare l’autismo ad un chicco di mais, un seme che non germoglia come ci si aspetterebbe ma che dentro di sé contiene tutto, anche più del necessario, ed è solo se scaldato che può esplodere in una forma unica nel suo genere.

La mostra Autpop e l’arte dei ragazzi autistici

Le opere esibite sono infatti il risultato artistico del calore ricevuto, ovvero dell’attenzione costante e premurosa dedicatagli dall’Associazione Facciavista. Grazie alla quale gli artisti hanno sondato ed esplorato il proprio mondo interiore, dando vita ad opere che sono state, ognuna, indice di una particolare cifra stilistica ed espressione di una marcata personalità. Talenti e attitudini di ciascun artista vengono poi ulteriormente valorizzati dall’esibizione corale di tutte le opere.

La mostra si pone l’obiettivo di ispirare un cambiamento nella percezione e nell’atteggiamento del pubblico nei confronti dell’autismo. Il fine ultimo delle opere esposte è quello di suscitare la comprensione e l’apprezzamento delle abilità creative delle persone con disturbi dello spettro autistico.

La mostra Autpop con Riva e Tersalvi

Inoltre, l’evento costituirà un’occasione di riflessione sul tema dell’autismo in età adulta, nonché di promozione dei valori e delle attività dell’Associazione Facciavista presso enti pubblici e privati che abbiano a cuore il tema. All’evento presenzierà Egidio Riva, assessore al Welfare e Salute del Comune di Monza che ha parlato di “Quanta bellezza c’è dentro e intorno a ciascuno di noi! Molto spesso, semplicemente, ce ne dimentichiamo, perché sopraffatti dal quotidiano. Per fortuna ci sono i ragazzi di FacciaVista a ricordarcelo. Fermarsi ad ammirare le loro opere d’arte è come respirare una boccata d’aria fresca: è un momento che scalda il cuore e la mente. E ci fa ripartire, con rinnovata energia”. Al taglio del nastro è atteso anche il direttore generale di Asst Brianza Carlo Tersalvi.