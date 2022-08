La Lega di Monza e Brianza in festa a Brugherio: arriva anche Salvini

La Lega dà appuntamento a Brugherio nel mese delle elezioni politiche per la festa provinciale di Monza e Brianza: succede in due fine settimana (lunghi) consecutivi nell’area feste di via Aldo Moro, prima dall’1 al 4 settembre, quindi dall’8 all’11, in entrambi i casi da giovedì a domenica. Atteso anche il segretario nazionale Matteo Salvini.

Festa della Lega: busecca e arrosticini

“Dopo due anni di pandemia torna finalmente l’attesa festa provinciale della Lega di Monza e Brianza” ha detto il commissario provinciale del partito, Andrea Villa, che sottolinea che la scelta di Brugherio dipenda dal fatto che in primavera nel comune si terrà la tornata elettorale amministrativa. E poi: “La festa, come nella classica tradizione leghista, vedrà le serate danzati e la cucina tradizionale lombarda coniugata quest’anno con l’angolo degli arrosticini e la possibilità della pinsa“.

Trippa, pinsa, arrosticini e poi i politici: sabato 3 settembre è previsto l’arrivo del segretario nazionale Matteo Salvini, ma lungo il corso delle serate tra gli ospiti si dovrebbero contare anche Massimiliano Romeo, Fabrizio Cecchetti, Andrea Crippa e “tutti i rappresentanti del territorio per spiegare il programma di Governo e lanciare anche in Brianza la campagna elettorale del prossimo 25 settembre”.