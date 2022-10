La giunta di Giussano dà il via libera a due interventi di ampliamento nei cimiteri

Nuovi colombari nei cimiteri di Paina e Robbiano. Negli scorsi giorni, anche alla luce dell’incremento dei costi dei materiali di realizzazione, è arrivato il via libera dalla giunta Citterio all’aggiornamento del progetto definitivo-esecutivo per l’ampliamento dei luoghi sepolcrali della città. I lavori per la realizzazione dei nuovi colombari nei cimiteri delle due frazioni prenderanno il via nel corso del mese di novembre, dopo le ricorrenze per la commemorazione dei defunti così da non creare alcun disagio per i cittadini. Le opere saranno oggetto di gara da parte del Comune di Giussano per un importo complessivo di 275mila euro. Il progetto, nello specifico, prevede la realizzazione, in entrambi i cimiteri di Paina e Robbiano, di 48 colombari aggiuntivi a quelli presenti. I nuovi edifici saranno similari a quelli già esistenti con finiture realizzate in marmo di Carrara.

Cimiteri di Giussano: previsti anche nuovi ossari e cinerari

Nell’ambito dei lavori che il Comune di Giussano affiderà già nelle prossime settimane, è prevista anche la contestuale realizzazione di ulteriori 35 ossari nel cimitero di Robbiano in continuità architettonica con l’edificio che ospiterà i nuovi colombari. In una fase successiva, verrà invece affidata la realizzazione di ulteriori 77 cinerari previsti nel cimitero di Paina. Come precisato dalla giunta Citterio, i due cantieri apriranno pressoché in contemporanea al fine di ottimizzare le tempistiche di scavo, di posa delle fondamenta e di costruzione dei nuovi colombari. Le opere in progetto sono state pensate con l’intento di superare eventuali barriere architettoniche dovute alla presenza di ostacoli fisici.

Cimiteri di Giussano: interventi anche nel capoluogo

«Si tratta di un intervento rilevante che interesserà due dei nostri tre cimiteri: le opere previste a Paina e Robbiano rappresentano una soluzione nel breve e nel medio termine», hanno sottolineato il sindaco Marco Citterio e l’assessore ai Lavori pubblici Giacomo Crippa, che hanno aggiunto: «Conosciamo l’importanza e la delicatezza di questi lavori che completano l’ampliamento dei luoghi sepolcrali della nostra città. I lavori proseguono anche nel cimitero di Giussano con l’obiettivo di ampliare l’esistente e dotarlo di nuovi spazi». Per questo motivo, il progetto in via di realizzazione presso il cimitero di Giussano prevede, fra le altre opere, anche la creazione di un “Giardino delle rimembranze” per l’eventuale dispersione delle ceneri e uno spazio per il commiato che sarà costituito dal “Viale delle cerimonie”, accessibile anche alle persone con disabilità, e da un “Tempio” per la celebrazione dei riti di sepoltura.