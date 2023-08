La Brianza piange l’imprenditore Eugenio Canali

La Brianza perde Eugenio Canali. Il noto imprenditore dell’omonima azienda specializzata nella produzione capi d’abbigliamento da uomo si è spento a 89 anni. Fu proprio lui a far crescere il marchio di famiglia che conta cinque fabbriche di cui due tra Triuggio e Sovico, oltre a boutique in tutto il mondo.

La Brianza piange Canali e il messaggio dell’impresa

“ È con il cuore pesante che annunciamo la scomparsa del nostro Presidente Onorario Eugenio Canali. Salutiamo un padre, uomo e imprenditore straordinario – ha fatto sapere l’azienda -. Il profondo impatto sul mondo della moda maschile con il suo instancabile impegno a sostegno del “made in Italy”, sarà ricordato ben oltre i confini dell’azienda che ha saputo trasformare in un emblema dell’eccellenza sartoriale italiana nel mondo. La sua leadership visionaria, la sua saggezza e soprattutto la sua etica continueranno a ispirare la terza generazione alla guida dell’azienda e tutti i 1.400 dipendenti che ha sempre considerato parte della grande famiglia Canali. Ci mancherà per sempre ma non sarà mai dimenticato”.