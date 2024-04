“Italian Motor Week” a Monza: sicurezza stradale e non solo in piazza Trento e Trieste

Per gli appassionati di motori arriva a Monza “Italian Motor Week” evento promosso da “Città dei Motori”, “per celebrare e valorizzare il patrimonio di marchi, luoghi, personaggi ed eccellenze del Made in Italy motoristico, conosciuto e amato in tutto il mondo” si legge sul sito di presentazione della manifestazione che ha come partner istituzionale il Ministero del turismo.

“Italian Motor Week” a Monza il 13, 14, 20 e 21 aprile

Per due weekend, il 13 e 14 e 20 e 21 aprile, piazza Trento e Trieste si riempirà di gazebo e di spazi dedicati a dimostrazioni pratiche, simulazioni di guida e di incidenti. L’apertura del villaggio sarà alle 10 del sabato per entrambi i weekend e proporrà attività fino alle 18. “L’iniziativa in programma in piazza Trento e Trieste potrà insegnare molto a chiunque decida di visitare la nostra città” spiega Carlo Abbà, assessore comunale al Marketing Territoriale, Turismo e Commercio, che aggiunge: “Gli eventi del Motor Week saranno l’occasione per ribadire quanta tradizione motoristica Monza conservi, non solo grazie all’Autodromo, ma anche in termini di sicurezza stradale”.

“Italian Motor Week” a Monza: ci sarà anche un simulatore di moto

Diverse le realtà presenti: CSR Rete di Imprese e Scuole ETS, AREU 118/Croce rossa italiana, polizia locale, Marco Simoncelli Onlus e Guida e Vai srl. CSR Rete di Imprese e Scuole ETS presenterà il Rider Training di Honda Italia, un simulatore di moto che permette di allenarsi all’uso dei motocicli di media o di grossa cilindrata, dotati di cambio manuale o automatico, in percorsi urbani o extraurbani, con varie condizioni metereologiche.

“Italian Motor Week” a Monza: la polizia locale festeggia l’anniversario

Croce rossa italiana e polizia locale daranno dimostrazioni pratiche per le necessità di primo soccorso in caso di incidenti stradali e offriranno un’esperienza di simulazione di guida con consigli tecnici in caso di frenata d’emergenza con sistema ABS e perdita di aderenza sull’asse del veicolo.

La polizia locale, tra l’altro, festeggerà l’anniversario di fondazione del corpo, che ricorre proprio in questo periodo, in maniera diversa dal solito. Per l’evento sarà presente in piazza l’unità cinofila e saranno esposti quattro veicoli: tre in servizio e una Fiat 600 degli anni ‘60.

Alle 15 di sabato 13 e 20 aprile si terrà la simulazione di incidente stradale; i percorsi di guida sicura invece saranno disponibili entrambi i weekend, una volta ogni 15 minuti, previa iscrizione.