Il Cittadino di Monza e Brianza incontra l’Università di Tsinghua. Una delegazione di studenti del dipartimento di Letterature e Culture mondiali dell’ateneo cinese, tra i più prestigiosi della Repubblica Popolare e a livello mondiale, ha incontrato, nella serata di lunedì 22 luglio, il direttore della testata, Cristiano Puglisi, che ha avuto modo di raccontare ad allievi (impegnati nel percorso di Studi umanistici e sociali) e docenti la storia del giornale. Presente all’incontro, svoltosi a Milano, anche la professoressa Flaminia Nicora, docente del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere dell’Università degli Studi di Bergamo, la quale ha illustrato, tra le altre cose, le attività di scambio culturale attualmente in corso con la Cina.

Italia-Cina, Il Cittadino incontra l’Università di Tsinghua: una delegazione di studenti in visita in Italia

La delegazione, in Italia per diverse visite e incontri e accompagnata dal managing director dell’Ufficio di dipartimento, Yong Yan, e dalla professoressa Wenbo Zheng, nel pomeriggio di lunedì, ha avuto modo di visitare la città di Vigevano, dove è stata accolta da rappresentanti dell’amministrazione comunale e dal sindaco Andrea Ceffa e ha fatto visita al Museo “Leonardiana” e al Museo internazionale della calzatura “Pietro Bertolini”.

A seguire e coordinare la visita della delegazione in Italia, il presidente dell’Aseci (Associazione per lo Sviluppo Economico e Culturale Internazionale) Shuai Gao, da anni impegnato in prima fila per la promozione dei rapporti di scambio tra il belpaese e la Cina.