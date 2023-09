IT-Alert in Lombardia, conferenza stampa per spiegare il messaggio

Una conferenza stampa in Regione per presentare il test di It-Alert in programma in Lombardia il 19 settembre. L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, dà appuntamento per venerdì 15 per parlare del nuovo sistema nazionale di allarme pubblico che nei prossimi giorni sarà testato sugli smartphone lombardi: martedì alle 12 i device riceveranno un messaggio test con un suono particolare.

IT-Alert in Lombardia, come funziona l’invio dei messaggi in arrivo il 19 settembre alle 12

Ogni dispositivo mobile connesso alle reti degli operatori di telefonia può ricevere un messaggio ‘IT-Alert’ attraverso la tecnologia cell-broadcast. Nessuna registrazione, nessuna app da scaricare, nessun tracciamento: una volta ricevuto il messaggio basterà toccare lo schermo per tornare all’uso normale del telefono.

IT-Alert in Lombardia, diretta anche sulla pagina facebook del CittadinoMb

Sarà possibile seguire la conferenza stampa anche in diretta Facebook sulla pagina di Lombardia Notizie (e del Cittadino)