IT-Alert: il 19 settembre test in Lombardia, messaggio alle 12 sui cellulari

Un messaggio alle 12 di martedì 19 settembre: è il primo test in Lombardia del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale IT-Alert, promosso dal Dipartimento di Protezione civile.

IT-Alert: il 19 settembre test in Lombardia, raggiungerà tutti i cellulari sul territorio regionale

Tutti i telefoni cellulari presenti nel territorio lombardo riceveranno un messaggio di test “accompagnato da un suono unico e riconoscibile”.

Chi riceve il messaggio dovrà solo leggere il testo e ‘toccare’ lo schermo, ristabilendo così le funzioni del telefono.

IT-Alert: il 19 settembre test in Lombardia, fase sperimentale del sistema di allerta

Terminata la fase di sperimentazione, già avviata nei mesi scorsi in altre regioni, IT- Alert permetterà di informare tempestivamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. Quando sarà operativo si attiverà in caso di maremoto, collasso di una diga, attività vulcanica, incidenti nucleari, incidenti in stabilimenti chimici e in caso di precipitazioni intense e dissesti idrogeologici.

IT-Alert: il 14 settembre test in Piemonte, potrà raggiungere anche cellulari lombardi

Il 14 settembre IT-Alert sarà testato in Piemonte. È possibile che i messaggi di allerta in quell’occasione raggiungano anche gli utenti che al momento del test si trovano nelle province di Milano, Varese e Pavia.

IT-Alert: il 19 settembre test in Lombardia, come funzionerà

Ogni dispositivo mobile connesso alle reti degli operatori di telefonia può ricevere un messaggio ‘IT-Alert’: non è necessario iscriversi né scaricare applicazioni. Il servizio è anonimo e gratuito per gli utenti. Attraverso la tecnologia cell-broadcast i messaggi IT-Alert possono essere inviati a un gruppo di celle telefoniche geograficamente vicine, delimitando un’area il più possibile corrispondente a quella interessata dall’emergenza.