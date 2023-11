Irccs San Gerardo, mindfulness al parco di Monza e in Villa reale: curarsi con ambiente e bellezza

Nella sala da pranzo ufficiale al primo piano nobile di Villa reale dalle grandi vetrate si ammirano i giardini reali, gli specchi riflettono la luce. Per terra, il mercoledì pomeriggio, ci si può imbattere in una serie di tappetini colorati, gruppi di persone sedute in cerchio.

Irccs San Gerardo, mindfulness al parco di Monza e in Villa reale: il Progetto Sving, Scienza Viva

Nulla di strano: è in corso un incontro di “Mindfulness” e a partecipare sono un gruppo di dipendenti dell’Irccs San Gerardo di Monza. L’idea di offrire un corso di questo tipo all’interno di un ambiente bello come una sala di una reggia o un prato dei giardini reali è parte del Progetto “Sving, Scienza Viva” del Consorzio di Parco e Villa reale, in collaborazione con Irccs San Gerardo e la medicina del lavoro e la psicologia clinica.

Irccs San Gerardo, mindfulness al parco di Monza e in Villa reale: sei incontri in “luoghi di benessere”

Si tratta di un ciclo di incontri rivolti al personale dipendente dell’ospedale San Gerardo, per promuovere il benessere psicofisico attraverso l’immersione nella natura e nella bellezza della Villa reale e dei suoi giardini. Durante il percorso, organizzato in sei incontri appena conclusi, i partecipanti hanno potuto sperimentare una proposta innovativa che ha abbinato esperienze di mindfulness con immersione guidata in natura. Così i giardini reali, gli alberi monumentali, il roseto, i giochi d’acqua sono stati “luoghi di benessere”.

Irccs San Gerardo, mindfulness al parco di Monza e in Villa reale: progetto finanziato dal ministero

Il progetto, finanziato dal ministero, intende valorizzare il parco, i giardini, gli orti come luoghi inclusivi e di benessere.

Valorizzare e attualizzare questi luoghi che sono stati in passato fondamentali per il progredire della scienza e oggi costituiscono una risorsa per rinnovare e reinterpretare la missione di parchi e orti botanici in risposta ai fabbisogni di spazi collettivi di qualità, di luoghi di rinnovata socialità, di centralità per il benessere psicofisico.

Irccs San Gerardo, mindfulness al parco di Monza e in Villa reale: «Modello per lo sviluppo dei progetti futuri»

«L’esperienza è in fase di valutazione da parte dei referenti della medicina del lavoro e di psicologia clinica – spiega Giuseppe Distefano, direttore del Consorzio – e sarà un modello per lo sviluppo di progetti futuri del Consorzio a favore di nuovi gruppi di destinatari: bambini, giovani, studenti, cittadini, persone fragili ma anche semplici visitatori».

«Con questo progetto – sottolinea il presidente dell’Irccs monzese, Claudio Cogliati – desideravamo migliorare le condizioni di benessere psicofisico dei nostri lavoratori che negli ultimi anni sono stati chiamati ad affrontare un’emergenza di enorme portata».