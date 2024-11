Tre giorni oltre il valore limite di Pm 10 in provincia di Monza e Brianza: da martedì 19 novembre si attivano le misure temporanee di primo livello. Previste anche in provincia di Bergamo e Brescia (quattro giorni oltre il limite), Milano, Pavia, Lodi e Cremona, Mantova.

Inquinamento: Monza e Brianza oltre i limiti di Pm10, scattano le misure di primo livello

La decisione in base ai dati pubblicati dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Arpa) e considerate le previsioni meteorologiche, tendenzialmente favorevoli all’accumulo degli inquinanti in tutti questi territori. Per Monza e provincia registrati 66.5 microgrammi per metrocubo il 15 novembre, 74 il 16 novembre e 52 il 17 novembre (il limite è 50).

Inquinamento: Monza e Brianza oltre i limiti di Pm10, quali sono i divieti

Le misure temporanee aggiungono divieti a quelle permanenti attive da ottobre ad aprile: previsto, “nei Comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli che hanno aderito su base volontaria, il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel compresi, anche se dotati di Fap (filtro antiparticolato) efficace o aderenti al servizio Move-In”, informa la Regione.

“In tutti i Comuni delle province interessate saranno inoltre vigenti il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa a fino a 3 stelle comprese, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici (salvo iniezione e interramento immediato), la riduzione di 1 °C delle temperature massime nelle abitazioni e il divieto di qualsiasi tipo di combustione all’aperto. Nei prossimi giorni, in base all’evoluzione delle condizioni meteo, verrà valutata l’eventuale disattivazione delle misure”.

Inquinamento: Monza e Brianza oltre i limiti di Pm10, una mano dal meteo

Una mano dal meteo povrebbe arrivare giovedì, quando è prevista una perturbazione in peggioramento dal pomeriggio-sera.