Innovazione e salute, il mondo delle farmacie riunito a Monza: ospite il sottosegretario Gemmato

«Condividiamo l’esigenza di una commissione d’inchiesta sul Covid. Ricordo che nelle prime settimane ci muovevamo con difficoltà perchè le informazioni su questo nuovo virus erano pochissime. Ci rapportammo con la Cina che aveva questo ospedale super attrezzato, allestito in una settimana ma oggi sappiamo che c’erano decine di altri ospedali che non avevano niente».

Innovazione e salute, il mondo delle farmacie riunito a Monza: Sala e i presenti

Questa la presa di posizione del vice presidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala che in quei drammatici mesi seguì la unità di crisi regionale e che è convinto, come tanti, che esista tanto da chiarire ancora. L’istanza di Sala non è l’unico tema forte che è emerso dalle Giornate Nazionali delle farmacie comunali svolte alla Villa Reale di Monza il 17 e il 18 novembre. Il tema principale del convegno di questa sesta edizione delle Giornate, era “Farmacia evoluta nella farmacia in evoluzione” che ha visto intervenire anche esponenti politici tra i quali il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, i senatori Massimiliano Romeo e Maria Cristina Cantù, i deputati Matteo Mauri (in video collegamento da Roma perchè bloccato da una influenza) e Andrea Tremaglia, il monzese Andrea Mandelli, presidente della Federazione Ordine Farmacisti Italiani.

Convegno nazionale farmacie Monza

Innovazione e salute, il mondo delle farmacie riunito a Monza: Gemmato replica alle polemiche sui vaccini

Il sottosegretario Marcello Gemmato ha voluto sottolineare la penuria di personale nella Sanità che si riverbera anche sul settore farmacie: si fa sempre più strada anche in ambiti governativi l’esigenza di cambiare qualcosa nelle regole di accesso alle facoltà di Medicina. Da tempo si pensa a una revisione dei test di ingresso.

A margine della mattinata in Villa Reale, Gemmato ha voluto anche fare chiarezza sulla polemica che lo ha investito negli ultimi giorni dopo una recente trasmissione televisiva alla quale ha partecipato. «Mai detto di essere no vax – ha spiegato – come potrei visto che sono vaccinato? Ho solo detto che non tutto è andato come doveva nella gestione dei vaccini e qualcuno ha montato un polverone stravolgendo quello che ho detto».

Innovazione e salute, il mondo delle farmacie riunito a Monza: le richieste di Assofarm

In tema di rapporti con la politica e di richieste da fare al governo che si è appena insediato, si è espresso il presidente di Assofarm, Venanzio Gizzi, che davanti alla platea della Villa Reale ha dettato i 3 punti salienti che saranno portati all’attenzione del governo Meloni in questa legislatura. In primo luogo si chiede il ritorno dei farmaci innovativi in farmacia.

«Altrimenti il rischio – avverte, supportato anche da altri relatori – è che si potenzi sempre più il canale dell’e-commerce», e gli effetti per le rivendite di quartiere sarebbero chiaramente devastanti. Inoltre si chiede la stesura di un Piano nazionale per l’assistenza domiciliare integrata, e in questo campo arriva in soccorso l’esperienza, l’esempio di altri paesi europei come il Belgio. Dove l’individuazione di un farmacista di fiducia ha permesso a migliaia di persone di gestire al meglio e in maniera personalizzata l’emergenza Covid.

Innovazione e salute, il mondo delle farmacie riunito a Monza: in Lombardia

È un sistema che può essere esportato in Lombardia, dove la riforma della sanità viene unanimamente vista come una opportunità ma anche come un rischio di depauperamento del territorio in tema di specialisti. E su questo filone si inserisce la terza richiesta al governo: creare un ruolo delle farmacie nel nuovo modello organizzativo di assistenza di prossimità.