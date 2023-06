Inno alla natura ad Albiate: musica e poesie per la Giornata mondiale dell’ambiente

Un reading poetico intervallato da sonorità musicali ha celebrato in liriche e note la Giornata mondiale dell’Ambiente nel bellissimo contesto naturale del parco di Villa Campello di Albiate. Uno scenario suggestivo, quasi fatto su misura, per l’evento culturale andato in scena lunedì 5 giugno, al calare del sole, esaltato dal proscenio elegante tra nobile architettura e piante secolari dalle quali ha fatto capolino anche qualche scoiattolo.

Inno alla natura ad Albiate: evento intorno alla la mostra fotografica “Le mani delle donne”

Albiate Giornata mondiale Ambiente

Un vero inno alla natura reso possibile dalla simbiosi di due realtà, l’associazione culturale “Piero Gatti” di Albiate e i coniugi Iride Enza Funari e Rodolfo Zardoni, protagonisti della mostra fotografica “Le mani delle donne” che ha fatto da cornice all’evento di lunedì sera e che aveva regalato nel fine settimana precedente altri momenti di connessione col mondo della natura.

“Le mani delle donne”, gesti d’amore per la terra, tra sabato 3 e domenica 4 giugno aveva infatti posto in evidenza in Villa Campello i gesti utili che le mani compiono per l’ambiente. Lunedì 5, si è conclusa di fatto una tre giorni dedicata alla natura, patrocinata dall’amministrazione comunale di Albiate, aperta al pubblico di tutte le età, che ha fatto riflettere ed emozionare nel segno del rispetto e dell’amore verso l’ambiente, sempre più minacciato. Tema ben sottolineato nelle poesie lette o interpretate da Piero Marelli, Enrico Sala, Iride Enza Funari, Giusy Guarino, Giulia Rutigliano, Fabiana Ibba, Marisa Mariani, Dario Marelli, Giampiero Sironi, Walter Mapelli, Catia Frigerio, Carla Dell’Orto, Teresa Pitardi e Giusy Zardoni.

Albiate Giornata mondiale Ambiente Albiate Giornata mondiale Ambiente

Inno alla natura ad Albiate: l’intervento musicale del maestro Paolo Mandelli

A rendere speciale l’evento di lunedì 5 giugno, l’intervento musicale del maestro Paolo Mandelli, direttore artistico dell’associazione culturale “Amici con la musica” di Albiate. Fotografie, azioni, musica e poesia sono stati “granelli di cultura donati alla gente” osserva il fotografo Rodolfo Zardoni. Una cultura che ha celebrato la bellezza. Quella della natura.