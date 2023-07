Infortunio sul lavoro a Carate Brianza, ferito alla gamba da un muletto

Un lavoratore di 38 anni ferito a una gamba per un incidente sul lavoro a Carate Brianza, in una ditta di lavorazione e progettazione plastiche. L’uomo è stato soccorso in codice rosso per lo schiacciamento di una gamba, colpita da un muletto guidato da un collega.

Infortunio sul lavoro a Carate Brianza, 38enne in codice rosso a Monza

L’allarme è scattato intorno alle 15.30 di giovedì 27 luglio in via Ivaldi. Sul posto aumedica e ambulanza, Ats e forze dell’ordine. Il lavoratore è stato portato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza.