Infortunio sul lavoro a Besana: interviene l’elisoccorso, uomo trasportato a Milano

Grave infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di venerdì 15 novembre in via Cappellania, nella zona di Montesiro frazione di Besana in Brianza. È successo in un appartamento privato in ristrutturazione. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, poco dopo le 13 un uomo di 56 anni, operaio impegnato nell’intervento di manutenzione, è rimasto ferito.

Infortunio sul lavoro a Besana: allarme in codice rosso, trasporto in giallo

L’allarme è scattato con il codice rosso, quello che l’Areu, l’agenzia regionale emergenza ed urgenza, riserva ai casi in cui è stato riscontrato o quantomeno ipotizzato un pericolo di vita. Sul posto sono quindi convogliati un elisoccorso, alzatosi in volo da Milano, un’automedica, arrivata da Lecco, e un’ambulanza, nonché i carabinieri, la polizia locale ed i tecnici di Ats Brianza, ai quali come prassi competeranno gli approfondimenti del caso. Il personale sanitario ha in seguito provveduto a prendere in carico la situazione del cinquantaseienne, che secondo le indiscrezioni filtrate avrebbe riportato un politrauma.

L’operaio è stato infine trasferito con l’elisoccorso all’ospedale San Carlo di Milano in codice giallo.