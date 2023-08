Indizi di Natale ad agosto: anche in Brianza tra panettone e decorazioni

“Panettone d’estate” nei supermercati o “panettone di Ferragosto” preparato da alcuni fornai (anche in Brianza). Ma persino villaggi natalizi che si possono ricevere a casa propria a fine agosto, ed ancora pubblicità dedicate “Xmas magic” che appaiono sui social network nel mese del solleone.

Indizi di Natale ad agosto: il panettone d’estate

Siamo ad agosto e, per chi non abita a Vagna, sulle alture di Domodossola, dove il Natale d’estate è una tradizione con quattro secoli di storia, tutta questa atmosfera potrebbe apparire ben altro che un qualcosa fuori stagione. Forse al limite del curioso.

C’è chi parla di effetti del cambiamento climatico che si rifletterebbero anche sull’economia, chissà. Sta di fatto che imbattersi nel “panettone d’estate” sugli scaffali mentre si passa tra una corsia e l’altra di un market con ai piedi le infradito, fa decisamente specie.

Indizi di Natale ad agosto: la promozione sul villaggio

Un mix tra clamore e interesse sta invece suscitando l’avviso esclusivo lanciato in questi giorni da un negozio specializzato che annuncia il countdown del Christmas World. Come? Informando i loro clienti della possibilità esclusiva di poter ricevere a fine agosto i villaggi natalizi in miniatura, grazie ad una prevendita che consente quindi di averli a casa propria ben 4 mesi prima di Natale.

Indizi di Natale ad agosto: favorevoli o contrari?

Dividere, tra sorrisi e critiche, la scelta di gustare il dolce tipico milanese anche d’estate. Una opzione per alcuni, una follia per altri, una squisita opportunità per i più golosi che anche in Brianza, e già da alcuni anni, preferiscono festeggiare il Ferragosto con una fetta di panettone invece di una fetta d’anguria.