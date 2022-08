Incremento negli interventi del 118 in Brianza: tra i fattori, l’estate calda e i positivi al Covid

C’è un incremento evidente nei numeri degli interventi di soccorso gestite dalle Sale operative regionali di emergenza-urgenza. Questo il dato che emerge dal report del numero medio di interventi gestiti dalle Soreu e suddivise per Articolazioni aziendali territoriali di competenza del 118. In questa calda estate, proprio l’incremento delle temperature rispetto agli anni precedenti ha determinato una crescita nel numero di interventi, rispetto agli anni precedenti nel medesimo periodo. Ma anche alla presenza di pazienti Covid positivi che risulta più alta, tanto nel territorio provinciale che nelle altre aree lombarde. E se in alcune aree lombarde l’incremento è determinato anche dai flussi turistici determinati dalla stagione estiva, per quanto riguarda la Brianza il dato risente dei fattori poco sopra illustrati. Così, il dato di richieste medie giornaliere di soccorso sanitario nei mesi di giugno e luglio del 2022 conta 288 interventi dei sanitari, rispetto alla media giornaliera di 217 interventi nei medesimi periodi degli anni 2019, 2020 e 2021.