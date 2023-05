Incidente sull’autostrada A4, grave motociclista di Monza

È grave, ma non sarebbe in pericolo di vita, il motociclista di Monza coinvolto in un incidente stradale sull’autostrada A4 nella mattina di giovedì 4 maggio. L’uomo, 47 anni, viaggiava in direzione Brescia quando, nel tratto tra Bergamo e Seriate, avrebbe perso il controllo della moto finendo a terra.

Incidente sull’autostrada A4, trasportato all’ospedale di Bergamo

L’allarme ai soccorsi è scattato intorno alle 11.30, sul posto ambulanza e elisoccorso. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. La dinamica è al vaglio della polizia stradale di Seriate. L’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico, tornato alla normalità dopo un paio d’ore.