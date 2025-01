È stato trasportato in ospedale a Monza in gravi condizioni l’automobilista di 65 anni ferito in un incidente stradale sulla Statale 36 sul rettilineo di Seregno, in direzione nord.

Incidente sulla Statale 36 a Seregno: un ferito grave, con l’auto contro lo spartitraffico

I soccorsi sono intervenuti sulla superstrada intorno alle 21 del 20 gennaio: due automediche, l’ambulanza, i vigili del fuoco da Seregno con l’autopompa permanenti e il carro fiamma volontari, la polizia stradale. L’uomo era al volante di una utilitaria e per cause che saranno accertate ha perso il controllo andando contro lo spartitraffico centrale. Sembrerebbe plausibile l’ipotesi del malore.

La polstrada ha istituito l’uscita obbligatoria a Seregno San Salvatore, nonostante l’ora si formate code.

Incidente Statale 36 a Seregno Incidente Statale 36 a Seregno

Incidente sulla Statale 36 a Seregno: sabato sera un altro incidente

Il tratto è stato protagonista di un altro incidente sabato sera, in quel caso le ferite per chi era a bordo di un’auto che è andata distrutta sono state lievi.