Incidente in tangenziale a Vimercate, in tilt il traffico fino ad Arcore

Un incidente in tangenziale poco prima di Vimercate in direzione sud, con diverse auto coinvolte, è stato la causa di una mattinata da incubo nel Vimercatese. È successo nell’ora di punta dei pendolari, e ha portato alla chiusura del tratto in galleria con uscita obbligatoria a Oreno per permettere i soccorsi e i rilievi.

La conseguenza è stata una coda in tangenziale, lunghe code anche sulla viabilità parallela e tanti automobilisti alla ricerca di percorsi alternativi, tentando l’uscita a Usmate e attraversando Arcore. Tutti alla ricerca di un by-pass per il ritorno in tangenziale, attraverso Cascina del Bruno o ogni via possibile. Il traffico è rimasto congestionato per un paio d’ore in mattinata con picco di disagi tra le 8 e le 9.